Глава МИД Саудовской Аравии заявил о важности партнерства с Россией по нефти

Саудовская Аравия продолжит взаимодействие с Россией по нефти, так как это достаточно важный вопрос. Об этом в интервью телеканалу Bloomberg Television заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

«У нас важное партнерство с Россией, ОПЕК+. Партнерство, которое обеспечивает стабильность на рынке нефти, что важно для нас, поскольку нефть по-прежнему является для нас основным источником доходов, но она также важна для мирового сообщества», — отметил глава МИД.

По его словам, цены на энергоносители резко выросли после начала спецоперации на Украине, однако стоимость нефти удалось стабилизировать.

Он добавил, что взаимодействия с Россией по этому вопросу продолжатся, как и по многим другим направлениям, которые являются важными.

25 декабря на сайте статистического ведомства страны сообщалось, что выручка Саудовской Аравии от продажи нефти в октябре 2022 года достигла 95,796 млрд риялов ($25,5 млрд), что стало самым наименьшим показателем с февраля.

До этого министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что каких-либо ощутимых результатов от введения западными странами потолка цен на нефть из России не наблюдается. По его словам, при рассмотрении ситуации на мировом рынке нефти также стоит учитывать, как Россия реагирует на введенные санкции.