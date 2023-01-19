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Россия допускает возможность присоединиться к газопроводу ТАПИ

Глава Минэнерго РФ Шульгинов допустил вероятность присоединения к проекту газопровода ТАПИ

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Российский министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что РФ может присоединиться к проекту газопровода ТАПИ («ТаджикистанАфганистанПакистанИндия»). Его слова приводит РИА Новости.

«Мы не отрицаем возможности участвовать в этом проекте», -— указал глава российского энергетического ведомства.

По словам министра, первоначально нужно решить несколько задач по безопасности участка данного газопровода, проходящего через Афганистан.

До этого Шульгинов сообщал, что сейчас проходит обсуждение проекта транспортировки регазифицированного продукта, а также газа либо из Ирана, либо по трубопроводу ТАПИ («Таджикистан — Афганистан — Пакистан — Индия»).

Накануне он говорил о готовности России подписать корпоративные документы по строительству газопровода «Пакистанский поток». По его словам, Москва не видит препятствий для реализации данного проекта.

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