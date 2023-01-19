Глава Минэнерго Шульгинов: Россия готова подписать документы по «Пакистанскому потоку»

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил в интервью пакистанскому телеканалу PTV World о готовности страны подписать корпоративные документы по строительству газопровода «Пакистанский поток». Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня мы готовы подписать все необходимые корпоративные документы», — сказал он.

Ранее Шульгинов в интервью изданию The Nation заявил, что не видит проблем в реализации» Пакистанского потока». Москва и Исламабад намерены разработать соответствующую дорожную карту в ближайшее время. По мнению министра, нет «никаких препятствий» для реализации проекта.

Он добавил, что в данный момент идет обсуждение проекта транспортировки регазифицированного продукта, а также газа либо из Ирана, либо по трубопроводу ТАПИ (»Таджикистан — Афганистан — Пакистан — Индия»).