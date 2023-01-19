Минцифры: смартфон должен заменить россиянам наиболее часто используемые в быту документы

Глава Минифры Максут Шадаев заявил, что смартфон должен заменить россиянам ряд наиболее часто используемых в быту документов. Речь идет о переходе на электронную документацию, пояснил он. Слова министра передает РБК.

Шадаев считает, что переход на электронную документацию должен произойти как можно скорее, он должен быть более активным. Министр пояснил, что это повысит удобство для россиян при соверашении тех или иных бытовых действий. Например, электронный документ в телефоне может использоваться для прохода в тот же бизнес-центр или оплаты товаров и услуг. Так, с помощью смартфона можно будет купить алкоголь, допустил министр. Нововвведение предусмотрено национальной программой «Цифровая экономика».

«Все в одном устройстве, в одном приложении», — пояснил Шадаев, где именно будут храниться те или иные электронные документы, которые нужны в быту.

24 ноября заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко провел собрание учредителей и заседание наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика», основным результатом работы которого, по его словам, должно стать создание единой платформы и экосистемы цифровой трансформации ключевых отраслей экономики – промышленности, транспорта, здравоохранения и других.