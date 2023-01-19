Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МИД РФ: Москва намерена сотрудничать с Кабулом в энергетике и сельском хозяйстве

МИД России заявил о готовности России поставлять топливо и продовольствие в Афганистан

close
100%
Depositphotos

Москва намерена сотрудничать с Кабулом в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности и разработке полезных ископаемых. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел о визите в Кабул спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова.

Согласно сообщению, 12-13 января Кабулов находился с визитом в Кабуле, где провел консультации с Министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Моттаки и другими представителями афганского руководства. Отмечается, что в ходе встречи был подтвержден настрой Москвы на развитие всестороннего диалога с Кабулом, в том числе с целью улучшения гуманитарной ситуации в Афганистане.

«В фокусе — взаимовыгодное сотрудничество в таких отраслях, как энергетика, сельское хозяйство, транспорт, инфраструктура, промышленность, разработка полезных ископаемых, в частности организация регулярных коммерческих поставок афганским компаниям российского топлива и сельскохозяйственной продукции», — сказано в сообщении МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Замир Кабулов обсудил с Амиром Ханом Моттаки экономику и борьбу с терроризмом. Отмечалось, что Моттаки также заявил о работе руководства Афганистана «над созданием инклюзивного правительства».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть