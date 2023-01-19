МИД РФ: Москва намерена сотрудничать с Кабулом в энергетике и сельском хозяйстве

Москва намерена сотрудничать с Кабулом в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности и разработке полезных ископаемых. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел о визите в Кабул спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова.

Согласно сообщению, 12-13 января Кабулов находился с визитом в Кабуле, где провел консультации с Министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Моттаки и другими представителями афганского руководства. Отмечается, что в ходе встречи был подтвержден настрой Москвы на развитие всестороннего диалога с Кабулом, в том числе с целью улучшения гуманитарной ситуации в Афганистане.

«В фокусе — взаимовыгодное сотрудничество в таких отраслях, как энергетика, сельское хозяйство, транспорт, инфраструктура, промышленность, разработка полезных ископаемых, в частности организация регулярных коммерческих поставок афганским компаниям российского топлива и сельскохозяйственной продукции», — сказано в сообщении МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Замир Кабулов обсудил с Амиром Ханом Моттаки экономику и борьбу с терроризмом. Отмечалось, что Моттаки также заявил о работе руководства Афганистана «над созданием инклюзивного правительства».