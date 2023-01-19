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Центробанк Турции сохранил ключевую ставку на уровне 9% из-за рекордной инфляции

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Emrah Gurel/AP

Центробанк Турции принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 9% годовых. Регулятор сделал это на фоне рекордного роста цен в стране – в декабре инфляция там составила 64, 27% в годовом выражении. Об этом пишет «Лента.ру».

До ноября 2022 года турецкий финансовый регулятор последовательно снижал ключевую ставку. Цикл смягчения денежно-кредитной политики завершился в декабре. Тогда ставка, сниженная в ноябре до 9% годовых, была сохранена. Сейчас ЦБ Турции решил вновь оставить ее неизменной.

Проводя цикл снижения ключевой ставки, ЦБ Турции объяснял это желанием побороть замедление темпов экономического роста. Однако такой шаг ЦБ столкнулся с увеличением годовой инфляции в стране до 80% в августе. А в совокупности данные факторы не усилили доверие трейдеров к турецкой национальной валюте – лире.

В конце сентября курс турецкой лиры к американскому доллару упал до исторического минимума на фоне снижения ключевой ставки. В ходе торгов 26 сентября валюта достигала 18,458 лиры за доллар в нижней точке.

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