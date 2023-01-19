Вице-президент Еврокомиссии: цены на ископаемые виды топлива в Европе будут «повышенными»

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что цены на ископаемые виды топлива в странах Евросоюза будут держаться на повышенном уровне. Такое мнение он высказал в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает РИА Новости.

Домбровскис обратил внимание на то, что цены на электроэнергию в Европе являются повышенными сейчас.

«Прогнозируется, что цены на ископаемые виды топлива останутся повышенными. Поэтому Европе нужны целенаправленные меры, которые позволят снизить цены», — заключил вице-президент Еврокомиссии.

Ранее главный исполнительный директор компании Vestas, производящей ветряные турбины, Хенрик Андерсен заявил агентству Bloomberg, что Европа терпит неудачу в своем плане использования возобновляемых источников энергии, поскольку стоимость их разработки стремительно растет.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», цены на электроэнергию обновили исторические максимумы сразу после прекращения поставок газа из России.