Глава Европейского центрального банка сообщила о «чрезмерно высокой» инфляции в еврозоне

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард назвала уровень инфляции в еврозоне «чрезмерно высоким». Такое мнение глава европейского финансового регулятора высказала в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Ее слова приводит агентство «Интерфакс». Лагард добавила, что ЕЦБ не собирается ослаблять усилия на пути возврата инфляции к целевому уровню в 2%.

«Инфляция по всем показателям, с какой стороны не посмотришь, является чрезмерно высокой», — заявила глава ЕЦБ.

Она сказала, что регулятор не будет отходить от текущего курса денежно-кредитной политики, который подразумевает повышение ключевой ставки. ЕЦБ будет придерживаться соответствующего курса до момента, пока инфляция не достигнет возврата к 2%.

Ранее газета Financial Times сообщила, что в 2023 году инфляция в Европе будет не ниже 8-9%. При этом, даже если цены на энергоресурсы не будут рекордно расти, другие товары продолжат дорожать, серьезно превышая показатели европейского Центробанка как минимум на 2 п.п.