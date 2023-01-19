Рост цен на электроэнергию в Финляндии по итогам 2022 года составил от 106% до 353%

По итогам прошедшего года цены на электроэнергию в Финляндии резко выросли. Увеличение стоимости в среднем составило от 106% до 353% в сравнении с показателями за аналогичный период 2021-го, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные Энергетического агентства страны.

Цена на электроэнергию в Финляндии зависит от типа договора и времени его подписания. При этом стоимость энергии за прошедший год выросла по большинству категорий соглашений.

«Средняя цена на электроэнергию в Финляндии выросла на 142% для домашних хозяйств и на 106% для домохозяйств с электрическим отоплением. Стоимость энергии в новых бессрочных контрактах выросла на 353% для обычных домохозяйств, на 131% для новых договоров домов с электрическим отоплением, на 112% на двухлетние договора», — говорится в материале.

При этом многие компании стали предлагать договоры исключительно с привязкой к биржевым ценам. В то же время региональная цена на электроэнергию в Финляндии выросла значительно больше, чем в предыдущие годы, уточняется в заметке.

«В 2022 году средняя цена на электроэнергию в Финляндии составляла около 154 евро за мегаватт-час, что на 113% выше, чем в 2021 году, и является самой высокой средней ценой, когда-либо наблюдаемой в стране», — заключается в статье.

12 января финская телекомпания YLE со ссылкой на слова секретаря Ассоциации потребителей Финляндии Юхи Бёрлинга-Помоэллы сообщила, что около 60% жителей страны сталкиваются с финансовыми трудностями из-за счетов на электроэнергию. Они крайне положительно относятся к решению правительства компенсировать стоимость электричества свыше 10 центов за кВт/ч.