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Центробанк: вклады россиян за рубежом достигли рекордных $81,7 млрд

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Вклады россиян в зарубежных банках по итогам ноября прошлого года достигли рекордных $81,7 млрд. Показатель с января увеличился почти в три раза – в 2,7 раза, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные расчеты по данным ЦБ.
Впервые объем депозитов россиян, открытых в иностранных кредитных организациях, превысил $80 млрд.

Как следует из расчетов агентства, на начало 2022 года объем вкладов граждан РФ за рубежом составлял $30,6 млрд. В октябре показатель увеличился до $75,9 млрд, в ноябре – до $81,7 млрд.

В рублевом эквиваленте депозиты россиян за рубежом по итогам ноября достигли около 5 трлн рублей. За январь – ноябрь 2022 года их объем вырос в 2,2 раза.

Россияне начали активно выводить деньги за рубеж в феврале 2022 года – после начала спецоперации России на Украине, уточняет агентство. Тогда на вкладах в иностранных кредитных организациях только за месяц было размещено $4,3 млрд. Это рекорд минимум за последние пять лет. Более ранней статистики регулятор не публиковал.

Весной объемы выведенных на зарубежные депозиты денег россиян снижались, с лета показатели возобновили рост. Уменьшение показателей весной произошло на фоне введения ЦБ лимитов на вывод денег за рубеж. Сначала регулятор установил его на уровне в $5 тыс., в течение 2022 года сумма была увеличена до $1 млн.

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