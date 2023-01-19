«Инком-Недвижимость»: с конца осени 2022 года скидки на новостройки Москвы дошли до 30%

С конца осени прошлого года скидки на новостройки Москвы достигали отметки 30%. Абсолютное большинство застройщиков (90%) включали дисконты при продаже лотов, а по итогам прошедших 12 месяцев размер средней скидки на новые объекты в столице составили 15%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитиков компании «Инком-Недвижимость».

«С конца осени прошлого года декларируемая скидка доходила до 30%, а фактическая средняя скидка в 2022 г. составляла 15%. Дисконт предлагали 90% застройщиков, и он сбалансировал спрос и предложение — устраивал и продавцов, и покупателей», — говорится в материале.

При этом в дальнейшем средние цены на первичном рынке столичной недвижимости вряд ли пойдут на спад. Это обусловлено тем, что себестоимость строительства новых объектов в Москве не снижается. В то же время на данный момент объем предложения в старых границах города по-прежнему остается на достаточно высоком уровне, уточняется в статье.

«Предложение квартир в новостройках столицы увеличилось на 24,7% в старой Москве. По итогам декабря предложение на первичном рынке в старой Москве насчитывает 33,81 тыс. лотов. Средняя стоимость 1 кв. м составляет 341,7 тыс. руб. против 329,3 тыс. руб. в декабре 2021 г. — за год «квадрат» подорожал на 3,8%», — заключается в заметке.

19 января РБК со ссылкой на статистику риелторской компании «Метриум» сообщил, что число квартир и апартаментов в новостройках Москвы, выставленных на продажу в декабре 2022 года, достигло исторического максимума и составило 70,4 тыс. лотов. За это время в Старой Москве на продажу было выставлено 52,3 тыс. квартир и апартаментов в новостройках, в Новой Москве — 18,09 тыс.