На Самотлоре добыли 400 млрд кубометров газа

Объем накопленной добычи газа на Самотлорском месторождении достиг 400 млрд кубометров. Ежегодно компания «Самотлорнефтегаз» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть») добывает около 6 млрд кубометров попутного нефтяного газа.

Комплекс объектов газовой инфраструктуры включает в себя 23 вакуумные компрессорные станции, пять установок дополнительной сепарации, три путевых сепаратора-осушителя и развитую газотранспортную сеть общей протяженностью около 530 км.

Уровень полезного использования ПНГ в «Самотлорнефтегазе» составляет 98,9 %, что является одним из лучших показателей в отрасли. На ГПЗ из сырья извлекается широкая фракция легких углеводородов, а также сухой отбензиненный газ, значительная часть которого транспортируется на Нижневартовскую ГРЭС (ключевой поставщик электроэнергии в Уральском федеральном округе).