Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Самотлоре добыли 400 млрд кубометров газа

close
100%
Николай Малышев/ТАСС

Объем накопленной добычи газа на Самотлорском месторождении достиг 400 млрд кубометров. Ежегодно компания «Самотлорнефтегаз» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть») добывает около 6 млрд кубометров попутного нефтяного газа.

Комплекс объектов газовой инфраструктуры включает в себя 23 вакуумные компрессорные станции, пять установок дополнительной сепарации, три путевых сепаратора-осушителя и развитую газотранспортную сеть общей протяженностью около 530 км.

Уровень полезного использования ПНГ в «Самотлорнефтегазе» составляет 98,9 %, что является одним из лучших показателей в отрасли. На ГПЗ из сырья извлекается широкая фракция легких углеводородов, а также сухой отбензиненный газ, значительная часть которого транспортируется на Нижневартовскую ГРЭС (ключевой поставщик электроэнергии в Уральском федеральном округе).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть