Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Bloomberg: китайские нефтегиганты извлекли выгоду от повышения мировых цен на сырье

close
100%
Depositphotos

Китайские сырьевые компании PetroChina и Cnooc извлекли существенную выгоду от повышения мировых цен на нефть. Руководство первой прогнозирует увеличение чистой прибыли на 68%, а доходы второй выросли вдвое, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующие расчеты крупнейших сырьевых фирм КНР.

«PetroChina, ведущий бурильщик нефти и природного газа в Китае, указал, что предварительная чистая прибыль за 2022 год выросла на целых 68% по сравнению с предыдущим годом. Государственная Cnooc, по предварительным оценкам, почти удвоила выручку», — говорится в материале.

Финансовые показатели двух ведущих китайских сырьевых компаний выросли по итогам прошлого года за счет нескольких ключевых факторов. Среди главных — начало восстановления промышленного производства в КНР после затяжного периода коронавирусных локдаунов. Стимулов к увеличению добычи природных ископаемых также добавляет и рост биржевых цен в течение прошедших 12 месяцев, уточняется в статье.

«Производство ископаемого топлива в Китае резко выросло в 2022 году, а уголь и газ достигли рекордных максимумов, поскольку экологические цели отошли на второй план по сравнению с энергетической безопасностью после бурного года с точки зрения цен <....> Нефтяные гиганты Китая ожидают, что спрос на топливо в стране восстановится в последнем квартале года», — заключается в заметке.

18 января агентство Bloomberg со ссылкой на данные отчета Международного энергетического агентства (МЭА) сообщило, что по итогам первых трех месяцев текущего года объемы мировых поставок нефти превысят суммарный уровень потребления примерно на 1 млн баррелей в день. Это произойдет вопреки возобновлению производства в Китае после карантинов из-за распространения коронавируса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть