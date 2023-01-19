Bloomberg: китайские нефтегиганты извлекли выгоду от повышения мировых цен на сырье

Китайские сырьевые компании PetroChina и Cnooc извлекли существенную выгоду от повышения мировых цен на нефть. Руководство первой прогнозирует увеличение чистой прибыли на 68%, а доходы второй выросли вдвое, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующие расчеты крупнейших сырьевых фирм КНР.

«PetroChina, ведущий бурильщик нефти и природного газа в Китае, указал, что предварительная чистая прибыль за 2022 год выросла на целых 68% по сравнению с предыдущим годом. Государственная Cnooc, по предварительным оценкам, почти удвоила выручку», — говорится в материале.

Финансовые показатели двух ведущих китайских сырьевых компаний выросли по итогам прошлого года за счет нескольких ключевых факторов. Среди главных — начало восстановления промышленного производства в КНР после затяжного периода коронавирусных локдаунов. Стимулов к увеличению добычи природных ископаемых также добавляет и рост биржевых цен в течение прошедших 12 месяцев, уточняется в статье.

«Производство ископаемого топлива в Китае резко выросло в 2022 году, а уголь и газ достигли рекордных максимумов, поскольку экологические цели отошли на второй план по сравнению с энергетической безопасностью после бурного года с точки зрения цен <....> Нефтяные гиганты Китая ожидают, что спрос на топливо в стране восстановится в последнем квартале года», — заключается в заметке.

18 января агентство Bloomberg со ссылкой на данные отчета Международного энергетического агентства (МЭА) сообщило, что по итогам первых трех месяцев текущего года объемы мировых поставок нефти превысят суммарный уровень потребления примерно на 1 млн баррелей в день. Это произойдет вопреки возобновлению производства в Китае после карантинов из-за распространения коронавируса.