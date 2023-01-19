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Business Insider сообщил, что Илон Маск продолжает увольнять сотрудников Twitter

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Mike Blake/Reuters

Владелец соцсети Twitter Илон Маск возобновил увольнения в компании, несмотря на его заверения не делать этого, написала интернет-газета Business Insider со ссылкой на сообщение источников.

По мнению одного из собеседников издания, обещания Маска прекратить увольнения нельзя принимать за чистую монету, поскольку он «просто говорит то, что кажется ему правильным в каждый непосредственный момент времени».

Как написал Business Insider, после покупки компании миллиардером ($150,1 млрд, по данным Forbes) в Twitter уволили 5200 сотрудников из 7500, которые работали в соцсети на момент приобретения.

Источники спрогнозировали сокращение еще 50 сотрудников в ближайшее время. Ожидается, что в перспективе предприниматель намерен сократить штат сотрудников до 2000 человек.

Ранее 18 января интернет-издание The Verge сообщило, что сотрудники Twitter были взволнованы, паниковали и рыдали в туалетных комнатах внутри офиса компании, опасаясь массовых увольнений из-за покупки соцсети бизнесменом Илоном Маском.

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