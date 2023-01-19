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Corriere della Sera: прогнозы Запада о спаде российской экономики не сбылись

Corriere della Sera: Запад недооценил российскую экономику и переоценил свои санкции

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Обозреватель крупнейшей в Италии ежедневной газеты Corriere della Sera Федерико Рампини отметил в своей колонке, что прогнозы Запада о спаде российской экономики не сбылись. Как пишет журналист, экономика России не переживает спад, о котором говорили на Западе, но этот эффект нужно оценивать в долгосрочной перспективе.

Рампини ссылается на приведенную президентом России Владимиром Путиным статистику. Как ранее заявлял глава государства, по итогам января-ноября прошлого года валовый внутренний продукт России уменьшился всего на 2,1%, тогда как Запад прогнозировал крах в 20%.

По мнению обозревателя, Запад недооценил экономические возможности России, переоценив эффект введенных против нее санкций. Рампини пояснил, что уменьшить эффект от ограничений со стороны Евросоюза и США России помогло увеличение цен на нефть и газ в мире. Это позволило компенсировать уменьшение объема экспорта из РФ, делает вывод журналист. Так, например, Россия продала меньше того же газа на мировом рынке, но по более высокой стоимости. А запрет на импорт нефти и установление потолка цен на газ, по мнению журналиста, даже сейчас имеют «ограниченное действие». К тому же эти меры были приняты с опозданием, заключил Рампини.

Обозреватель пишет, что сейчас драматического спада или хаоса в российской экономике, характерных для 1990-х годов, нет. В то же время экономика Украины «обвалилась более чем на треть – на 33%», заметил журналист.

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