Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В «Честном знаке» сообщили о росте объема продаж парфюмерии в 2022 году в России на 28%

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Штучные продажи парфюмерной продукции в России в 2022 году выросли на 27,6% относительно 2021 года. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение оператора маркировки «Честный знак».

«По данным национальной системы маркировки «Честный знак», в 2022 году жители России купили 85,5 млн флаконов парфюмерной продукции, что на 27,6% больше, чем годом ранее, когда было продано 67 млн упаковок», — сказано в сообщении.

Всего в 2022 году россияне потратили на парфюмерию 142,9 млрд руб., что больше показателя 2021 года на 30,1%. В онлайн-магазинах граждане покупали товары этой категории на 9,1% чаще, чем годом ранее.

Объем российской продукции от покупок в прошлом году составил 60,7%. Это на 2,5% выше показателя 2021 года. Также покупатели приобретали французскую продукцию (15,9%), испанскую (7,3%), польскую (5,8%) и немецкую (2,4%).

Во второй половине декабря американский журнал Page Six написал, что аромат Chanel №5, которым пользовалась Мэрилин Монро, и сейчас считается любимым парфюмом голливудских звезд.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть