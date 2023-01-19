В «Честном знаке» сообщили о росте объема продаж парфюмерии в 2022 году в России на 28%

Штучные продажи парфюмерной продукции в России в 2022 году выросли на 27,6% относительно 2021 года. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение оператора маркировки «Честный знак».

«По данным национальной системы маркировки «Честный знак», в 2022 году жители России купили 85,5 млн флаконов парфюмерной продукции, что на 27,6% больше, чем годом ранее, когда было продано 67 млн упаковок», — сказано в сообщении.

Всего в 2022 году россияне потратили на парфюмерию 142,9 млрд руб., что больше показателя 2021 года на 30,1%. В онлайн-магазинах граждане покупали товары этой категории на 9,1% чаще, чем годом ранее.

Объем российской продукции от покупок в прошлом году составил 60,7%. Это на 2,5% выше показателя 2021 года. Также покупатели приобретали французскую продукцию (15,9%), испанскую (7,3%), польскую (5,8%) и немецкую (2,4%).

Во второй половине декабря американский журнал Page Six написал, что аромат Chanel №5, которым пользовалась Мэрилин Монро, и сейчас считается любимым парфюмом голливудских звезд.