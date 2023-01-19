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Число квартир в новостройках Москвы, выставленных на продажу, вышло на рекорд в декабре

«Метриум»: в декабре в Москве были выставлены на продажу рекордные 70,4 тыс. квартир в новостройках

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Михаил Куравлев/РИА «Новости»

Число квартир и аппартаментов в новостройках Москвы, выставленных на продажу в декабре 2022 года, достигло исторического максимума – 70,4 тыс. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику риелторской компании «Метриум».

По данным компании, в Старой Москве на продажу было выставлено 52,3 тыс. квартир и апартаментов в новостройках. В Новой Москве – 18,09 тыс.

В «Метриуме» пояснили, что сейчас на рынке недвижимости Москвы появляются проекты, которые фактически были заморожены во время пандемии коронавируса. Там уточнили, что в итоге с весны прошлого года объем предложения стабильно превышает объем спроса на жилье в новостройках.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», с февраля по декабрь 2022 года в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Самаре и Казани снизилась средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры. В Москве стоимость аренды однушки упала на 15,7%. В декабре снять такую квартиру в столице можно было за 46,49 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге показатель уменьшился на 12,5% — до 30,6 тыс. рублей. В Красноярске стоимость аренды однушки снизилась на 4,1%, в Казани на 2,8% и Самаре на 1,8%. Снять такую квартиру в декабре в Красноярске можно было за 18,33 тыс. рублей, в Казани – за 22,82 тыс., в Самаре – за 17,9 тыс. рублей.

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