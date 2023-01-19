РБК: суды получат право разрывать договоры задним числом

Минюст разработал поправки в Гражданский кодекс, позволяющие судам определять дату прекращения или изменения обязательств сторон договоров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подготовленный законопроект.

По данным РБК, проект 16 января рассматривался на правительственной комиссии по законопроектной деятельности и был одобрен. Далее, как правило, за этим следует обсуждение документа на заседании правительства и передача в Госдуму.

Согласно действующим законам, обязательства сторон изменяются или прекращаются при заключении нового соглашения, в котором допускается фиксация даты изменения или прекращения предыдущего договора.

При обращении в суд обязательства считаются измененными или прекращенными после вступления в силу постановления суда. Новая норма позволит расширить возможности правовой защиты лиц или структур в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения прописанных в соглашении обязательства из-за существенного изменения обстоятельств, пояснили в Минюсте.

Ранее сообщалось, что Минфин хочет пересмотреть подходы к оценке закупочных программ госкомпаний в разрезе их конкурентности, в частности влияния на них контрсанкций и импортозамещения.