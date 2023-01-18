Путин заявил, что компетенция российских предприятий позволяет им замещать иностранную продукцию

Президент России Владимир Путин в ходе общения с рабочими Обуховского завода, входящего в концерн «Алмаз-Антей», заявил, что уровень компетенции российских промышленных предприятий позволяет им заместить иностранную продукцию, выпуск которой ранее казался невозможным.

«После того как отдельные наши так называемые партнёры ушли с нашего рынка, а уровень нашего производства стал достаточно высоким, наши предприятия достаточно легко перехватывают то, что было оставлено этими самыми партнёрами. То есть мы сами стали в состоянии производить то, что вчера ещё не могли», — цитирует Путина Life.ru.

По словам российского лидера, это совсем не значит, что удастся наладить производство всего, но добиться необходимого уровня получится.

Глава государства также заверил работников завода, что после окончания СВО оборонные предприятия не останутся без заказов, ведь подъём российской оборонки начался задолго до начала операции.