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Мишустин: почти все планы по производству техники для СВО выполнены

Почти все планы по производству авиационной и автомобильной военной техники для нужд СВО полностью выполнены, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооружённых сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

«По предварительным итогам практически полностью реализованы планы по производству военной авиационной и автомобильной техники, ракетно-артиллерийского и бронетанкового вооружения, средств бронезащиты, всесезонного полевого обмундирования для снабжения войск», — цитирует Мишустина Life.ru.

Глава кабмина также призвал наращивать мощности ОПК и приобретать необходимое для нужд армии оборудование в непрерывном режиме.

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