Восточноафриканское сообщество создаст региональный центральный банк в 2023 году

Руководство Восточноафриканского сообщества (ВАС) одобрило инициативу создания регионального центрального банка в 2023 году, передает ФАН.

Финансовое учреждение облегчит государствам объединения ведение бизнеса и поможет вывести сотрудничество на новый уровень. Кроме того, данный шаг поспособствует внедрению единой валюты для стран-участников.

«Появление центрального банка позволит согласовать денежно-кредитную и фискальную политику между членами Восточноафриканского сообщества. А после, примерно через три года, мы создадим общую денежную единицу», — сообщил сотрудник организации.