Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Беглов пообещал платить дворникам в Петербурге почти 50 тысяч рублей

Беглов сообщил Путину, что дворники в Петербурге будут получать почти 50 тысяч рублей

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что зарплата петербургских дворников увеличится до 49 тысяч рублей в месяц. Его слова передает РИА Новости.

По словам Беглова, это можно будет сделать благодаря поэтапному переходу на новую систему уборки внутриквартальных территорий в городе. Сегодня эту сферу коммунальной жизни города контролируют частные предприятия, и дворники получают по 15-18 тысяч рублей.

«Нам нужно полтора-два года, чтобы полностью создать свою городскую структуру. Заработная плата 49 тысяч, и народ уже идет», — поделился Беглов.

В новой системе дворник получит должность «работник ручного труда», его обеспечат спецодеждой, нужным инвентарем. Условия отдыха будут включать в себя возможность принять душ, а также горячий чай и бутерброды.

Ранее в Санкт-Петербурге проходили учения по уборке сугробов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть