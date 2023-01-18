Беглов пообещал платить дворникам в Петербурге почти 50 тысяч рублей

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что зарплата петербургских дворников увеличится до 49 тысяч рублей в месяц. Его слова передает РИА Новости.

По словам Беглова, это можно будет сделать благодаря поэтапному переходу на новую систему уборки внутриквартальных территорий в городе. Сегодня эту сферу коммунальной жизни города контролируют частные предприятия, и дворники получают по 15-18 тысяч рублей.

«Нам нужно полтора-два года, чтобы полностью создать свою городскую структуру. Заработная плата 49 тысяч, и народ уже идет», — поделился Беглов.

В новой системе дворник получит должность «работник ручного труда», его обеспечат спецодеждой, нужным инвентарем. Условия отдыха будут включать в себя возможность принять душ, а также горячий чай и бутерброды.

Ранее в Санкт-Петербурге проходили учения по уборке сугробов.