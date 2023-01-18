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МЭА: мировой рынок нефти столкнется с профицитом, несмотря на ожидание роста экономики Китая

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Sergei Karpukhin/Reuters

В первые три месяца 2023 года объемы мировых поставок нефти превысят суммарный уровень потребления примерно на 1 млн баррелей в день. Это произойдет несмотря на возобновление производства в Китае после карантинов из-за распространения коронавируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

«Мировые поставки превысят потребление примерно на 1 миллион баррелей в день в первые три месяца года. При этом спрос по-прежнему ограничен, несмотря на стремление Китая восстановить свою экономику после карантина из-за Covid», — говорится в материале.

Рост производства в Китае все еще находится в подвешенном состоянии из-за «трудной» зимы. В краткосрочной перспективе сложности с возобновлением темпов увеличения экономики КНР сохранятся, предположил советник организации из Франции.

«Поскольку Китай сталкивается с трудной зимой, его путь выхода, несомненно, будет ухабистым и затяжным. Поэтому трудности и сбои, похоже, будут преобладать в краткосрочной перспективе в азиатской стране», — заключил он.

18 января стоимость нефти Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше $87 за баррель впервые с 5 декабря. По данным на 12:42 мск, стоимость фьючерса данного вида сырья с поставкой в марте 2023 года росла на 1,48% — до $87,19 за баррель. А к 12:45 мск цена Brent ускорила рост и находилась на уровне $87,43 за баррель (+1,76%).

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