На Украине призвали включить в зерновую сделку новый пункт

Министр экономики Украины Юлия Свириденко выразила мнение, что в зерновую сделку нужно включить поставки стали. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Свириденко пояснила, что новый пункт соглашения о зерновой сделке позволит оказать поддержку пострадавшей экономике Украины.

«Мы сосредоточимся на строительстве большего количества хранилищ для сельскохозяйственных товаров. Со стратегической точки зрения нам нужно открыть морские порты. Речь идет не только о сельском хозяйстве, но и о стали», — рассказала Свириденко.

Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов, также называемая Черноморской зерновой инициативой или Зерновой сделкой — это соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН об организации безопасного морского коридора для сельскохозяйственных грузов из Украины.

Как уточнила глава Минэкономики Украины, валовый внутренний продукт страны в 2022 году снизился более чем на треть — на 30,2%. По ее словам, снижение экспорта основных товаров и энергетический кризис привели к падению доходов Украины.

Ранее Свириденко заявила, что с начала специальной военной операции России на Украине по декабрь 2022 года страна получила от международных партнеров финансовую помощь в размере $28 млрд. Свириденко указала, что дефицит бюджета Украины превысил 20% ВВП страны, для его покрытия в 2023 году снова потребуется помощь западных союзников. 20 декабря Минфин Украины сообщил о получении $2 млрд финансовой помощи от США.