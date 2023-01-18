Путин: компании РФ после ухода иностранных фирм научились многое производить сами

Президент России Владимир Путин во время посещения Обуховского завода в Санкт-Петербурге заявил, что сегодня российские специалисты могут производить все то, что вчера были не способны, передает RT.

По словам главы государства, после того, как некоторые иностранные компании и организации покинули российский рынок или приостановили деятельность в стране, отечественные предприятия достаточно легко смогли перехватить то, что было оставлено этими партнерами.

«Это не значит, что мы можем производить все стопроцентно, но мы добьемся того уровня производства, который нам нужен», — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что покинувшие Россию зарубежные компании не могли оставить после себя пустоту, она была заполнена отечественными предприятиями.

После того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, большинство зарубежных компаний покинули российский рынок или временно приостановили свою деятельность в стране. Среди них такие гиганты, как McDonald's, Coca-Cola, Apple, Siemens и другие.