Финская таможня сообщила, что уже менее 100 местных компаний работают с Россией

Руководитель отдела статистики таможни Финляндии Олли-Пекка Пенттиля сообщил агентству «Прайм», что сейчас менее 100 компаний страны продолжают работать с Россией. За прошлый год их число упало на 85% по сравнению с годом ранее, уточнил представитель финской таможни.

«В марте прошлого года на Россию приходилось 12,3% финского импорта, уже к ноябрю показатель упал до 3,6%. В конце года менее 100 компаний импортировали продукцию из России, это на 85% меньше, чем в 2021 году», — рассказал он.

По данным Пенттиля, в конце 2022 года порядка две трети импорта Финляндии из России пришлось на никелевую руду. Российский «Норильский никель» перевозит ее на свое предприятие в Финляндии, добавил он.

Представитель финской таможни допустил, что в марте этого года импорт из России составит лишь несколько десятков миллионов евро, тогда как в аналогичном месяце прошлого года он достиг 1,044 млрд евро.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», финская электросетевая компания Fingrid с 24 апреля 2022 года ограничила пропускную способность в трансграничных соединениях с Россией. Импортная мощность электроэнергии упала с 1300 МВт до 900 МВт.