Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Canalys: поставки смартфонов упали до минимума за последние 10 лет

Canalys: к концу 2022 года поставки смартфонов упали до минимума за последние 10 лет

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

К концу 2022 года мировые объемы поставок смартфонов упали до минимума за последние 10 лет. По итогам четвертого квартала производители отгрузили на 17% меньше устройств в сравнении с показателем за аналогичный период 2021-го, сообщается в отчете агентства Canalys.

«Мировые поставки смартфонов упали на 17% в годовом исчислении в четвертом квартале 2022 года. За весь прошлый год поставки сократились на 11% и составили менее 1.2 миллиарда штук, что отражает чрезвычайно сложный год для всех поставщиков», — говорится в материале.

На первом месте в рейтинге крупнейших мировых производителей по итогам четвертого квартала оказалась американская компании Apple. Ее доля на рынке за прошедший год достигла рекордных 25%, вторую строчку заняла южнокорейская корпорация Samsung (20%), а тройку ведущих поставщиков замкнула китайская Xiaomi (11%), уточняется в статье.

«Xiaomi сохранила третье место, несмотря на то, что ее доля упала до 11% в четвертом квартале, в основном из-за проблем в Индии. OPPO и Vivo замыкают пятерку лидеров, заняв 10% и 8% доли рынка соответственно», — заключается в заметке.

При этом в годовом выражении лидерство на глобальном рынке смартфонов получила Samsung c долей 22%. На втором и третьем местах оказались Apple и Xiaomi с долями 19% и 13% соответственно, пришли к выводу аналитики Canalys.

17 января редакция портала Gizchina составила список лучших смартфонов, которые рекомендуются к покупке в начале 2023 года. В категории смартфонов по цене ниже $300 оказались Samsung Galaxy A33, Redmi Note 10 Pro и Note 11, а также Oppo Reno 7.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть