Canalys: поставки смартфонов упали до минимума за последние 10 лет

К концу 2022 года мировые объемы поставок смартфонов упали до минимума за последние 10 лет. По итогам четвертого квартала производители отгрузили на 17% меньше устройств в сравнении с показателем за аналогичный период 2021-го, сообщается в отчете агентства Canalys.

«Мировые поставки смартфонов упали на 17% в годовом исчислении в четвертом квартале 2022 года. За весь прошлый год поставки сократились на 11% и составили менее 1.2 миллиарда штук, что отражает чрезвычайно сложный год для всех поставщиков», — говорится в материале.

На первом месте в рейтинге крупнейших мировых производителей по итогам четвертого квартала оказалась американская компании Apple. Ее доля на рынке за прошедший год достигла рекордных 25%, вторую строчку заняла южнокорейская корпорация Samsung (20%), а тройку ведущих поставщиков замкнула китайская Xiaomi (11%), уточняется в статье.

«Xiaomi сохранила третье место, несмотря на то, что ее доля упала до 11% в четвертом квартале, в основном из-за проблем в Индии. OPPO и Vivo замыкают пятерку лидеров, заняв 10% и 8% доли рынка соответственно», — заключается в заметке.

При этом в годовом выражении лидерство на глобальном рынке смартфонов получила Samsung c долей 22%. На втором и третьем местах оказались Apple и Xiaomi с долями 19% и 13% соответственно, пришли к выводу аналитики Canalys.

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