«Ъ»: сеть магазинов джинсовой одежды Westland уходит из России

Американская сеть магазинов джинсовой одежды Westland решила прекратить свою деятельность в России. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщили два источника на рынке торговой недвижимости и подтвердили на горячей линии компании. Там уточнили, что в настоящее время Westland распродает остатки товаров, и как только распродажа будет закончена, сеть покинет российский рынок.

Источники газеты сообщили о намерении Westland свернуть свою работу на российском рынке.

«Сеть будет закрыта, как только товарные остатки будут распроданы» – подтвердили «Коммерсанту» на горячей линии компании.

Как пишет «Коммерсант», представители сети уточнили, что завоза новых товаров в российские магазины сети не будет. Интернет-магазин Westland не принимает заказы с осени прошлого года. От официального комментария представители Westlad на момент публикации заметки воздержались.

Westland была популярна в России в 1990 годах. У компании якобы американские корни. В интернете есть информация, что сеть создали два брата – Уолтер и Дэвид Адамсы из Чикаго – в 1903 году, когда начали разрабатывать одежду для работы. По информации газеты, сеть существует с 1994 года, ее специализация – продажа джинсовой одежды как для женщин, так и для мужчин.