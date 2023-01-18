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Стоимость нефти Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше $87 за баррель впервые с 5 декабря

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Brendan McDermid/Reuters

Цена североморской нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше $87. Такой планки не фиксировалось на торговой площадке последние полтора месяца — с 5 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

«По данным на 12:42 мск, стоимость фьючерса Brent с поставкой в марте 2023 года росла на 1,48% — до $87,19 за баррель. К 12:45 мск цена Brent ускорила рост и находилась на уровне $87,43 за баррель (+1,76%)», — говорится в материале.

В последний раз цена североморской нефти достигала такой отметки с момента вступления в силу эмбарго стран Евросоюза (ЕС) на поставки российской нефти, перевозимой морским путем. При этом стоимость нефтяных фьючерсов на сырье марки WTI с поставкой в марте 2023 года сегодня росла на 1,95% — до $82,02 за баррель, уточняется в заметке.

17 января стоимость фьючерса на нефть марки Brent в моменте превышала $86 за баррель. Такой динамики не наблюдалось на лондонской бирже ICE с 3 января 2023 года.

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