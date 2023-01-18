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В австрийской OMV сообщили, что компания еще не приняла решение по своим активам в России

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Global Look Press

Руководство австрийской нефтегазовой компании OMV еще не приняло решение по поводу судьбы своих активов на территории России. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы корпорации.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российской государственной энергетической компании «Газпром» до 1 октября 2023 года запретили покупать газ и услуги у совместных с австрийской OMV и немецкой Wintershall Dea предприятий по цене выше установленной российским правительством.

«OMV не приняла окончательного решения по своим активам в России», — сказали в корпорации в ответ на запрос агентства.

Компания OMV добывает нефть и газ на территории Европы, Ближнего Востока, Северной Африки и Азии. Во второй половине апреля сообщалось, что предприятие списало активов почти на €2 млрд из-за потери доходов по «Северному потоку — 2» и операций с Россией за первый квартал (январь — март) 2022 года.

Накануне стало известно, что Wintershall Dea вслед за решением президента и правительства России о введении регулируемых цен на продукцию и услуги совместных предприятий объявила о намерении покинуть Россию.

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