В австрийской OMV сообщили, что компания еще не приняла решение по своим активам в России

Руководство австрийской нефтегазовой компании OMV еще не приняло решение по поводу судьбы своих активов на территории России. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы корпорации.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российской государственной энергетической компании «Газпром» до 1 октября 2023 года запретили покупать газ и услуги у совместных с австрийской OMV и немецкой Wintershall Dea предприятий по цене выше установленной российским правительством.

«OMV не приняла окончательного решения по своим активам в России», — сказали в корпорации в ответ на запрос агентства.

Компания OMV добывает нефть и газ на территории Европы, Ближнего Востока, Северной Африки и Азии. Во второй половине апреля сообщалось, что предприятие списало активов почти на €2 млрд из-за потери доходов по «Северному потоку — 2» и операций с Россией за первый квартал (январь — март) 2022 года.

Накануне стало известно, что Wintershall Dea вслед за решением президента и правительства России о введении регулируемых цен на продукцию и услуги совместных предприятий объявила о намерении покинуть Россию.