Глава МОТ: в 2023 году за чертой бедности окажутся более 200 млн работников по всему миру

По итогам текущего года более 200 млн работников столкнутся с существенными финансовыми трудностями. Их ежедневный заработок при 40-часовой рабочей недели будет составлять менее $1,9, приводит слова главы Международной организации труда (МОТ) Жильбера Хунгбо РИА Новости.

«По нашим оценкам, в 2023 году 214 млн работников, занятых регулярно по 40 часов в неделю, по-прежнему не смогут получать за это 1,9 доллара в день», — заявил Хунгбо во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он также выразил недоумение в связи с тем, что несмотря на столь низкие заработки, такие сотрудники по-прежнему продолжают работать в режиме полного дня. При этом ожидается, что в 2023 году число безработных в мире увеличится на 3 млн — до 208 млн человек, заключил Хунгбо.

17 января агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков и экономистов Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе сообщило, что мировая экономика в 2023 году может столкнуться с рисками высокой инфляции, геополитических конфликтов и макроэкономической нестабильности. Эти риски станут одними из главных для глобальной экономики в текущем году.