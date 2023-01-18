Альянс ОПЕК+ в декабре отстал от плана по добыче нефти на 1,77 млн баррелей в сутки

Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало отчет, в котором обратило внимание на сокращение добычи нефти альянсом ОПЕК+ в декабре 2022 года. Совокупный уровень добычи топлива странами альянса оказался ниже целевого показателя на 1,77 млн баррелей в сутки. Всего в последний месяц прошлого года добыча составила 38,33 млн баррелей в день, что меньше показателей за ноябрь на 50 тыс. баррелей в сутки. Об этом пишет газета «Коммерсант».

Как говорится в материале, Россия снизила уровень добычи нефти на 30 тыс. баррелей в сутки до 9,77 баррелей в сутки. Лишь Саудовская Аравия сохранила уровень добычи на прежнем уровне, а Нигерия нарастила объем добычи топлива.

Также МЭА незначительно повысило оценку спроса на нефть в мире в этом году. Агентство допускает, что он вырастет на 1,9 млн баррелей в сутки и составит 101,7 млн баррелей в сутки. Это рекордный уровень, говорится в отчете МЭА.

5 октября 2022 года альянс ОПЕК+ снизил добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября. На этом настаивали Россия, которая неформально является лидером альянса из-за доли 14% мировой нефтедобычи, и Саудовская Аравия. В США подвергли данное решение критике.

Генсек ОПЕК Хайтам аль-Гейс заявил, что решение ОПЕК+ о снижении нефтедобычи было правильным и своевременным. В МЭА, в свою очередь, допустили, что сокращение добычи топлива странами альянса существенно повышает риски для мировой энергетической безопасности.