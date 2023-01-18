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Великобритания нашла лазейку для закупки российской нефти через Индию

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Великобритания нашла лазейку для импорта российской нефти через Индию, сообщает газета «Взгляд».

В рамках схемы Индия закупает нефть из России с дисконтом к мировой стоимости топлива, перерабатывает его и перепродает Англии по рыночным ценам, которые являются довольно высокими из-за возникшего на фоне антироссийских санкций энергетического кризиса, уточняет газета.

Как следует из статьи, Лондон с конца февраля 2022 года импортировал из Индии около 10 млн баррелей дизельного топлива и других нефтепродуктов. По сравнению с всем 2021 годом показатель вырос в 2,5 раза. Индия, в свою очередь, нарастила поставки сырой нефти из России в четыре раза. Весь объем российского топлива скупал фактически один индийский нефтеперерабатывающий завод — и индийский транснациональный конгломерат Essar Group.

Как пишет газета, до прошлого года индийские НПЗ очень редко занимались переработками нефти из России, а в Европу Индия поставляла главным образом сырую нефть, а не переработанные из нее продукты.

Эмбарго на поставки сырой нефти из Россию в страны Евросоюза действует с 5 декабря 2022 года. С этого момента Европа официально перестала импортировать российскую нефть морским путем. Кроме того, с 5 декабря ЕС, страны G7 и Австралия прекратили перевозить и страховать российскую нефть по цене выше $60 за баррель.

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