Некоторым зарубежным банкам могут разрешить открывать филиалы в России

Правительство утвердило Стратегию развития финансового рынка до 2030 года, которая допускает снятие запрета на открытие филиалов зарубежных банков в России. Впрочем, нововведение затрагивает только кредитные организации из дружественных России стран, пишет газета «Известия» со ссылкой на документ. В нем говорится, что реализация такого сценария может помочь привлечь иностранные инвестиции в Россию.

Эксперты, опрошенные газетой, пояснили, что открыть филиал проще, чем дочернюю компанию. Кроме того, филиалы в меньшей степени будут подконтрольны Ценробанку РФ – например, им могут позволить не сдавать отчетность регулятору, указали эксперты. В настоящее время для работы в России иностранные банки должны открывать именно «дочку», которая полностью подконтрольна ЦБ и отчитывается перед регулятором. Запрет на открытие филиалов иностранными банками в России действует с марта 2013 года. Его ввел президент России Владимир Путин.

По словам банкиров, опрошенных газетой, нововведение поможет российскому бизнесу совершать трансграничные сделки и проводить расчеты в условиях антироссийских санкций. При этом аналитики уверены, что риски вытеснения зарубежными банками российских очень малы: скорее всего у филиалов зарубежных кредитных организаций будет ограниченный функционал.

По действующему российскому законодательству, установленному президентом, филиалы иностранных банков исключены из определения банковской системы России. Режим функционирования филиалов отличается от режима работы «дочек» иностранных банков, так как филиал не подпадает под юрисдикцию России. Таким образом, филиалы иностранных банков не подпадают в полном объеме под надзор регуляторов, не обязаны выполнять нормативы по отчислению средств в фонды обязательного резервирования, отчитываться перед ЦБ сразу в двух системах бухгалтерского учета — российской и международной, а также ежемесячно представлять отчетность в ЦБ.