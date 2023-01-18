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Welt: отключение РФ от SWIFT и заморозку активов ЦБ инициировал премьер Болгарии Петков

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Depositphotos

Отключение России от SWIFT и заморозку активов Центробанка в начале 2022 года инициировал бывший премьер-министр Болгарии Кирилл Петков. Об этом сообщает газета Die Welt.

Отмечается, что 25 февраля 2022 года Петков, еще будучи болгарским премьером, прибыл на неформальное заседание Европейского совета в Брюсселе. По данным газеты, встреча проходила до самой ночи. Петков в это время якобы переговаривался с европейскими лидерами и предлагал отключить РФ от международной системы платежей и заморозить европейские облигации, выпущенные ЦБ.

Многие главы государств ЕС высказывали сомнения относительно предложения Петкова, но в итоге Комиссия ЕС поддержала этот шаг, пишет Die Welt.

Ранее агентство Reuters сообщало, что десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России должен быть подготовлен к 24 февраля, к годовщине начала военных действий на Украине.

Все новости на тему:
Санкции против России
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