Глава МИД ЮАР заявила, что БРИКС ищет альтернативу доллару для платежей

Министр иностранных дел Южно-Африканской Республики Наледи Пандор заявила, что БРИКС ищет альтернативу доллару для платежей, так как для бедных стран доминирование американской валюты является невыгодным, передает РИА Новости.

«Мы всегда были обеспокоены доминированием доллара, и нам нужно искать этому альтернативу, это одна из причин, по которой мы создали Новый банк развития БРИКС. Действующие в настоящее время системы, как правило, отдают предпочтение очень богатым странам, это проблема для таких стран, как мы, которые должны производить платежи в долларах, которые стоят намного дороже с точки зрения наших валют», — заявила Пандор.

«Новый банк развития» и другие подобные организации должны позволить странам БРИКС разработать новую, более справедливую систему расчетов, считает Пандор.

Ранее стало известно, что Индонезия рассматривает возможность вступления в БРИКС.