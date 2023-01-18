Проживание в отелях Москвы и Петербурга в Новый год подорожало почти на 20%

Проживание в отелях Москвы и Санкт-Петербурга во время новогодних праздников подорожало на 17% и 19% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования российского разработчика IT-решений для гостиничного бизнеса Bnovo.

В Ленинградской области средняя стоимость размещения в отелях увеличилась на 23% (самая высокая средняя стоимость бронирования 26,2 тыс. рублей), в Московской области — на 19% (12,9 тыс. рублей). Отмечается, что отдыхающие зачастую бронировали на новогодние праздники двухместные номера.

При проведении исследования учитывались только состоявшиеся бронирования без отмен за период с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

Ранее сообщалось, что россияне пожаловались на высокую стоимостью аренды жилья на российских курортах.

Также сообщалось, что стоимость летних туров в Турцию для россиян выросла почти на 30% в 2023 году.