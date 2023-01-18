Юрист рассказала о росте пособий и соцвыплат с 1 февраля

Адвокат Ольга Сулим в беседе с «Российской газетой» сообщила, что с 1 февраля в России проиндексируют на 11,9% свыше 40 пособий.

В этом списке окажутся выплаты ветеранам, инвалидам, ликвидаторам техногенных катастроф, беременным и другие пособия.

В частности, минимальный размер пособия по уходу за ребенком увеличат с 7,6 тыс. руб. до 8,5 тыс. руб, единовременную выплату при рождении ребенка поднимут с 20,4 тыс. руб до 22,9 тыс. руб.

Пособие участникам ликвидации аварии на ЧАЭС вырастет с 3,1 тыс. руб. до 3,5 тыс. руб.

Герои Труда будут получать по 61 тыс. руб. вместо 55 тыс. руб., добавила Сулим.

Ранее в Росстате сообщили, что в различных государственных пособиях нуждаются 33% граждан России, или 42,7 млн человек.