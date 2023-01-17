Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Три украинские энергораспределительные компании оштрафовали за графики отключения

close
100%
Vladyslav Sodel/Reuters

Три областные энергораспределительные компании Украины были оштрафованы за несоблюдение графиков отключения электроэнергии, сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает ТАСС.

Регулятор наложил штраф в размере 85 тыс. гривен (около $2,3 тыс.) АО «Винницаоблэнерго», АО «Черновцыоблэнерго» и ЧАО «Волыньоблэнерго», а также оштрафовал руководителей подразделений на 1700 гривен ($46).

Отмечается, что операторы энергосистемы не придерживались принципов социальной справедливости, формируя графики отключений и уведомляя должным образом жителей о перебоях в электроснабжении.

НКРЭКУ обязала эти компании соблюдать в дальнейшем «справедливые графики отключений».

Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что экстренные отключения света продолжаются в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях третий день.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть