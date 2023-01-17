Три украинские энергораспределительные компании оштрафовали за графики отключения

Три областные энергораспределительные компании Украины были оштрафованы за несоблюдение графиков отключения электроэнергии, сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает ТАСС.

Регулятор наложил штраф в размере 85 тыс. гривен (около $2,3 тыс.) АО «Винницаоблэнерго», АО «Черновцыоблэнерго» и ЧАО «Волыньоблэнерго», а также оштрафовал руководителей подразделений на 1700 гривен ($46).

Отмечается, что операторы энергосистемы не придерживались принципов социальной справедливости, формируя графики отключений и уведомляя должным образом жителей о перебоях в электроснабжении.

НКРЭКУ обязала эти компании соблюдать в дальнейшем «справедливые графики отключений».

Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что экстренные отключения света продолжаются в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях третий день.