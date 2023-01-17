Wintershall Dea намерена уйти из России после введения регулирования на продукцию СП

Германская Wintershall Dea вслед за решением президента и правительства РФ о введении регулируемых цен на продукцию и услуги совместных предприятий, которое она назвала «экономической экспроприацией», объявила о намерении покинуть Россию. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Наблюдательный совет Wintershall Dea утвердил принципиальное решение правления о выходе из России. Wintershall Dea намерена покинуть Россию в установленном порядке, соблюдая все применимые юридические обязательства», — говорится в заявлении компании.

Wintershall Dea ожидает от списания российских активов убытки в размере 5,3 млрд евро.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому «Газпрому» до 1 октября 2023 года запрещается покупать газ и услуги у совместных с австрийской OMV и германской Wintershall Dea предприятий по цене выше установленной российским правительством.

Запрет устанавливается для оплаты поставок газа, газового конденсата и услуг по их добыче на Южно-Русском месторождении и Ачимовских залежах Уренгойского месторождения «в случае, если размер обязательств рассчитан по цене на горючий природный газ, превышающей предельный размер цены, установленный правительством».