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США продлили исключение из-под санкций против РФ сельскохозяйственных и медицинских товаров

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США продлили освобождение из-под антироссийских санкций сельскохозяйственных и медицинских товаров, информирует пресс-служба американского Минфина.

В списке разрешенных лицензией 6С указаны транзакции, связанные с производством, продажей и т.д. сельскохозяйственной продукции и оборудования, медикаментов и медицинских приборов с запчастями и обновлениями программного обеспечения.

Отдельно упомянуты средства профилактики, диагностирования и лечения COVID-19, клинические испытания и иные медицинские исследования. В минфине пояснили, что исключения из санкций касаются любых клинических испытаний, а не только текущих.

Лицензия 6С заменяет лицензию 6B, выпущенную в июле 2022 года.

Также США продлили лицензию, разрешающую операции по покупке и получению долговых ценных бумаг Veon Ltd, сообщает ведомство. Речь идет о бумагах, выпущенных до 6 июня 2022 года.

Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии и на Украине.

В июле минфин США ослабил часть санкций, разрешив некоторые транзакции с РФ, связанные с медициной и удобрениями.

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