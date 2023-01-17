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В Верховной раде посчитали, сколько Киев потратил на ВСУ в 2022 году

Глава комитета Рады Гетманцев: объем расходов бюджета на ВСУ составил 1 трлн гривен

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Valentin Ogirenko/Reuters

Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев раскрыл сумму расходов государственного бюджета Украины на Вооруженные силы на 2022 год. Об этом он написал в своем Telegram.

По данным Госказначейства, на которые ссылается Гетманцев, объем расходов составил 1 трлн гривен. С 24 февраля на выплаты денежного содержания украинских военнослужащих и закупку товаров и услуг для армии ушло 1003,5 млрд гривен ($27,3 млрд), или 45% всех расходов общего фонда госбюджета за указанный период.

Суммарные же расходы на безопасность и оборону страны были еще больше в прошлом году — 1536,6 млрд гривен ($41,8 млрд), или 57% расходов бюджета за 2022 год.

Ранее глава минфина Украины Сергей Марченко заявил, что расходы на оборонную сферу Украины увеличились в несколько раз после начала в этой стране российской специальной военной операции. Он отметил, что почти половина бюджета страны идет на сектор безопасности и обороны.

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