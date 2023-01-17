Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава МВФ Георгиева назвала конфликт на Украине в числе главных рисков для мировой экономики

close
100%
Liu Jie/Keystone Press Agency/Global Look Press

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева перечислила три главных вызова для мировой экономики в 2023 году, назвав первым российскую спецоперацию на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, экономисты в 2021 году прогнозировали оптимистичные показатели на будущее, но «январский омикрон показал, что коронавирус не исчез окончательно, а 24 февраля Россия вторглась в Украину, и это опустило вниз мировую экономику».

«Мы видим три очень важных вызова. Во-первых, война все еще продолжается. И пока она продолжается, она оказывает разрушительное воздействие на доверие потребителей, доверие бизнеса», — отметила Георгиева.

Вторым вызовом, по ее словам, является кризисная инфляция стоимости жизни, а третьим — высокие процентные ставки, которые неизбежно будут способствовать замедлению мировой экономики.

Ранее Георгиева в ходе Всемирного экономического форума в Давосе дала оценку замедлению темпов роста мировой экономики в этом году. По ее словам, темпы снизятся до около 2,7%. 

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть