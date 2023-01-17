Глава МВФ Георгиева назвала конфликт на Украине в числе главных рисков для мировой экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева перечислила три главных вызова для мировой экономики в 2023 году, назвав первым российскую спецоперацию на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, экономисты в 2021 году прогнозировали оптимистичные показатели на будущее, но «январский омикрон показал, что коронавирус не исчез окончательно, а 24 февраля Россия вторглась в Украину, и это опустило вниз мировую экономику».

«Мы видим три очень важных вызова. Во-первых, война все еще продолжается. И пока она продолжается, она оказывает разрушительное воздействие на доверие потребителей, доверие бизнеса», — отметила Георгиева.

Вторым вызовом, по ее словам, является кризисная инфляция стоимости жизни, а третьим — высокие процентные ставки, которые неизбежно будут способствовать замедлению мировой экономики.

Ранее Георгиева в ходе Всемирного экономического форума в Давосе дала оценку замедлению темпов роста мировой экономики в этом году. По ее словам, темпы снизятся до около 2,7%.