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Катар планирует увеличить поставки газа на мировые рынки и в Европу

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Global Look Press

Катар в ближайшие годы собирается увеличить поставки газа на мировой рынок, в том числе и в Европу. Об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел ближневосточной страны Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани во время выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

«Мы будем в ближайшие годы направлять больше газа на рынки, особенно в Европу», — заверил Аль Тани.

По его словам, в Катаре считают газ чистым и безопасным источником энергии. Поэтому в ближайшие несколько десятков лет он будет играть основную роль в энергобалансе.
Он добавил, что для недопущения энергетической бедности необходимо привлекать инвестиции в отрасль.

8 января государственный министр по вопросам энергетики эмирата Саад бен Шарида аль-Кааби заявил, что катарская национальная нефтегазовая компания Qatar Energy и американо-нидерланская корпорация Chevron Phillips заключили соглашение в размере $6 млрд для того, чтобы развивать промышленный центр Рас-Лаффан.

До этого газета Die Welt писала, что Германия, стремящаяся заместить поставки российских энергоресурсов, рискует оказаться во власти Катара, что показывают «угрозы» эмирата из-за коррупционного скандала в Европарламенте.

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