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Премьер Украины заявил о планах Киева закупить энергооборудование на сумму более €100 млн

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РИА «Новости»

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина планирует закупить энергетическое оборудование на сумму более €100 млн. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В энергетической отрасли чувствуем постоянную поддержку иностранных друзей и наших партнеров. В частности, за средства Фонда поддержки энергетики Украины планируем закупить энергооборудование на сумму более €100 млн», — сказано в сообщении.

По его словам, в последний раз Азербайджан передал Украине 45 электростанций резервного питания, а Япония — мощные генераторы для Черниговской области.

Ранее в Николаеве сообщили о том, что Прага предоставила городу партию генераторов и обогревателей.

До этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба анонсировал поставки энергетического оборудования на Украину от 12 стран для восстановления поврежденной инфраструктуры. По его словам, Киев договорился о поставках 1800 трансформаторов и более 7 тыс. генераторов разной мощности.

10 октября Вооруженные силы РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

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