Аналитик Островский заявил о ценах на газ в ЕС выше средних за пять лет, несмотря на их снижение

Несмотря на то, что цены на газ в Европе упали до самой низкой отметки с сентября 2021 года, они все равно снова стали подниматься, и в целом выше средних показателей за последние пять лет. Об этом газете «Известия» заявил специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.

«Хотя на данный момент кажется, что худшее позади, перспективы на 2023 год остаются сложными. Европе повезло с погодой, но предложение по-прежнему зависит от геополитических событий. Цены на газ, возможно, и упали, но по-прежнему почти в два раза превышают средний показатель за пять лет в это время года», — отметил Островкий.

По его словам, ситуация на рынке может поменяться в любой момент. Например, если китайская экономика будет восстанавливаться достаточно быстро, то страна может увеличить потребление топлива, что усилит конкуренцию.

Он добавил, что другие азиатские страны также встали возвращаться на рынок СПГ, в частности Индия и Таиланд, так как их привлекают более низкие цены.

15 января заместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов заявил, что цены на газ в Европе, скорее всего, не поднимутся до $4 тыс. за тысячу кубометров из-за своевременного наполнения хранилищ и принятых мер, которые минимизировали риски скачков биржевых цен на газ.