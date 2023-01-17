Путин предложил «ничего не завышать и не занижать» при оценке перспектив экономики России

При оценке возможных перспектив в экономике России необходимо ничего не завышать и не занижать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам, говоря о перспективах развития в 2023 году.

«Очень важно ничего не завышать, не занижать, не преувеличивать, но и не преуменьшать, но здесь важно все реально посчитать», — отметил Путин.

По его словам, все события следует оценивать объективно и это важно.

Ранее во вторник Путин заявил, что валовый внутренний продукт (ВВП) России за январь-ноябрь 2022 года снизился лишь на 2,1%. Путин обратил внимание на то, что фактическая динамика экономики России в 2022 году оказалась лучше многих прогнозов. По итогам года ожидается снижение ВВП РФ на 2,5%, подчеркнул президент.

До этого ТАСС со ссылкой на статистические данные доклада Всемирного банка (ВБ) сообщил, что объем ВВП России по итогам текущего года сократится на 3,3%. В 2024-м ожидается рост национальной экономики на 1,6%.