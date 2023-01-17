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Raiffeisen Bank ответил на требование Нацбанка Украины покинуть рынок России

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Raiffeisen Bank International (RBI) прокомментировал требование Нацбанка Украины уйти с российского рынка. Заявление финансового учреждения на сайте украинского отделения приводит РИА Новости.

«RBI рассматривает все стратегические возможности по будущему Райффайзенбанка России, в том числе тщательный спланированный выход из банка», — пояснили в компании, добавляя, что ввиду «сложности ситуации и, в том числе, ограничительных мер» со стороны России, «этот процесс продолжается».

При этом в Raiffeisen Bank указали на то, что дочерний банк в России является отдельным юрлицом и должен соблюдать действующие законы. Также в финансовой организации отметили, что не работают на территории Крыма и Донбасса, а кредитный портфель в РФ был сокращен на четверть.

Ранее Raiffeisen Bank назвал невозможным получение рекордных дивидендов из России из-за решения Банка России ввести ограничения на движение капитала в «недружественные» страны.

3 ноября представители группы RBI опубликовали результаты отчетности, согласно которым прибыль российского подразделения австрийской организации по итогам первых девяти месяцев 2022 года достигла рекордных €1,4 млрд. Показатель до вычета налогов увеличился в сравнении с данными за аналогичный период 2021-го в четыре раза.

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