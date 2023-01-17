Глава МВФ Георгиева допустила снижение темпов роста мировой экономики до 2,7% в 2023 году

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе Всемирного экономического форума в Давосе дала оценку замедления темпов роста мировой экономики в этом году. По ее словам, темпы снизятся до около 2,7%. Георгиеву цитирует агентство ТАСС.

Глава МВФ уточнила, что по итогам прошлого года валовый внутренний продукт (ВВП) в мире вырос до 3,2%. Это вдвое меньше показателей годом ранее, подчеркнула она. По мнению Георгиевой, в 2023 году показатели роста экономики в мире «достигнут своих нижних пределов». После этого начнется «движение вверх», считает она.

Глава МВФ также дала оценку потерь мировой экономики от ее фрагментации. По мнению Георгиевой, они достигнут 7% мирового ВВП или $7 трлн. Это произойдет в случае упадка мировой торговли, резюмировала глава МВФ.

Ранее Георгиева заявила, что большинство – 60% — стран с развивающейся рыночной экономикой по итогам 2023 года рискуют столкнуться с серьезным долговым кризисом из-за значительного роста государственных займов на фоне общей глобальной неопределенности.