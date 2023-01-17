Еврокомиссия собирается с марта ежемесячно перечислять Украине по €1,5 млрд кредитов

Европейская комиссия (ЕК) планирует с марта ежемесячно перечислять Украине по €1,5 млрд кредитов из нового пакета макрофинансовой помощи. Об этом сообщается на сайте ЕК.

«Выплаты Украине в рамках инструмента «Макрофинансовая помощь плюс» в размере €1,5 млрд в месяц продолжатся с марта», — сказано в сообщении.

Уточняется, что эти средства должны помочь Украине удовлетворить ее краткосрочные потребности в финансировании. Получение помощи должно сопровождаться проведением в стране реформ, кроме того, устанавливаются требованиями к отчетности «для обеспечения прозрачного и эффективного использования средств».

Накануне исполнительный виде-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявлял, что ЕК от имени Европейского союза планирует выделить Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере €3 млрд на этой неделе.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном говорила, что первый транш программы макрофинансовой помощи ЕС Украине суммарным объемом €18 млрд на 2023 год будет получен страной в январе.